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Новые налоги ударили по авторынку – как изменятся цены на подержанные авто в 2025 году

12:29, 29 апреля 2025
Цены на подержанные авто в Украине могут вырасти до 23%.
Новые налоги ударили по авторынку – как изменятся цены на подержанные авто в 2025 году
Фото: ukr.radio
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В 2025 году на украинском рынке подержанных автомобилей ожидается существенный рост цен - от 10% до 23%. Причиной этого стала новая система налогообложения, предусматривающая дополнительные налоги на вторую, третью и последующие продажи транспортных средств в пределах одного календарного года. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Что изменилось в налоговом законодательстве

С 1 декабря 2024 года в Украине вступили в силу обновленные положения Налогового кодекса. Отныне физические лица, которые продают транспортные средства, должны платить два обязательных сбора - налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Размер налоговой нагрузки зависит от количества сделок купли-продажи в течение года, а также от типа транспортного средства.

Для мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей действуют следующие правила:

- первая сделка в году - не облагается налогом;

- вторая сделка - 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

- третья и последующие - 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

«Если в течение года владелец продал мопед «Карпаты» и автомобиль «Лексус», и мопед был первым, тогда за автомобиль придется уплатить 5% налога на доходы и 5% военного сбора от стоимости авто», - пояснил налоговый консультант Александр Зарайский.

По другому движимому имуществу - грузовикам, прицепам и т.д. - налоги применяются уже с первой сделки:

- первое и второе соглашения - 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

- третья и последующие - 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Таким образом, максимальная налоговая нагрузка на продажу транспортного средства может достигать 23% от его стоимости.

Как это повлияет на рынок подержанных авто

Нововведения касаются не только рядовых автовладельцев, но и перекупщиков, которые занимаются регулярной перепродажей авто из Европы или США. Для таких продавцов дополнительное налогообложение станет существенным бременем, поэтому они будут вынуждены переложить расходы на конечного покупателя. Это, в свою очередь, будет стимулировать подорожание автомобилей на вторичном рынке.

По данным Института исследований авторынка, в марте 2025 года средняя цена автомобиля с бензиновым двигателем в самом популярном сегменте уже выросла на 3,4% по сравнению с прошлым годом и составляет 6000 долларов США.

Схемы с доверенностью - под угрозой

Кроме перекупщиков, изменения могут больно ударить по владельцам, которые передают авто в пользование на основании доверенности. Такая форма не предусматривает официальной продажи, поэтому налоги не начисляются. Однако в случае последующей перепродажи автомобиля, который оформлен по доверенности, налоговые обязательства все равно возникают у юридического владельца.

«В последнее время стало очень много случаев, когда авто, которые были когда-то «проданы» по доверенности, наконец были официально оформлены на новых владельцев», - заметил Зарайский.

Если автомобиль, переданный по доверенности, будет перепродан повторно в пределах одного года, для юридического владельца это уже считается как вторая или третья сделка - то есть с налогом в 10% или даже 23%.

Как избежать финансовых потерь при продаже авто

Специалисты советуют внимательно планировать продажи, чтобы избежать превышения годового лимита сделок и, соответственно, высокого налогообложения. Прежде чем продавать авто, стоит проконсультироваться с налоговым консультантом или юристом, чтобы избежать ошибок в документации.

Особое внимание следует уделять схемам с доверенностью - они не считаются законным способом передачи собственности. Если по такой схеме у владельца уже была одна продажа в текущем году, вторая может повлечь за собой налоговые начисления на уровне 10%.

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