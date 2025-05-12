В Одесской области повреждено здание суда из-за атаки шахедов, фото

Поврежден фасад здания суда, а также рабочие помещения и кабинеты.

Фото: Служба судебной охраны

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Служба судебной охраны сообщает, что ночью, 12 мая, во время массированной атаки шахедов на Одесскую область взрывной волной поврежден фасад административного здания судебного учреждения, окна и оконные рамы.

Также незначительные повреждения получили рабочие помещения и кабинеты.

Пострадавших среди работников судебного учреждения и сотрудников Службы судебной охраны нет.

Фото: Служба судебной охраны

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