На Одещині пошкоджена будівля суду через атаку шахедів, фото

Пошкоджен фасад будівлі суду, а також робочі приміщення та кабінети.

Фото: Служба судової установи

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Служба судової охорони повідомляє, що вночі, 12 травня, під час масованої атаки шахедів на Одеську область вибуховою хвилею пошкоджено фасад адміністративної будівлі судової установи, вікна та віконні рами.

Також незначні пошкодження зазнали робочі приміщення та кабінети.

Постраждалих серед працівників судової установи та співробітників Служби судової охорони немає.

Фото: Служба судової установи

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