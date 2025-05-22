В Киеве обломки российского БПЛА упали на территорию школы — КГВА

Падение обломков было зафиксировано в Дарницком районе.

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Утром в Киеве 22 мая была объявлена тревога из-за приближения вражеских БПЛА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обломки вражеского БПЛА упали на территорию школы в Дарницком районе.

К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания.

На данный момент тревога в городе все еще продолжается.

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