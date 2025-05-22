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В Вашингтоне убили сотрудников посольства Израиля — в США отреагировали

08:29, 22 мая 2025
Вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне были убиты два сотрудника посольства Израиля.
В Вашингтоне убили сотрудников посольства Израиля — в США отреагировали
Источник фото: Jonathan Ernst/Reuters
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В США в среду вечером застрелили мужчину и женщину — сотрудников посольства Израиля — в районе, где расположены музей, офис ФБР и офис прокурора. На инцидент отреагировали в администрации президента страны Дональда Трампа, тем самым подтвердив информацию, ранее опубликованную в СМИ.

В США назвали убийство сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне «дерзким актом трусливого антисемитского насилия» и пообещали найти виновных и привлечь их к ответственности.

«Мы самым решительным образом осуждаем убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия. Наши молитвы с их близкими. Это был дерзкий акт трусливого антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем виновных и привлечем их к ответственности», — заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Президент Дональд Трамп подчеркнул, что ненависти и радикализму нет места в США.

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, по-видимому, основанные на антисемитизме, должны прекратиться немедленно! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так печально, что такое может происходить! Да благословит вас всех Бог!», — написал он.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал убийство «актом антисемитского терроризма».

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убийство США Израиль

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