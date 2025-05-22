Практика судів
  1. У світі

У Вашингтоні вбили співробітників посольства Ізраїлю – у США відреагували

08:29, 22 травня 2025
Ввечері біля Єврейського музею у Вашингтоні було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю.
У Вашингтоні вбили співробітників посольства Ізраїлю – у США відреагували
Джерело фото: Jonathan Ernst/Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США застрелили в середу ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора двох співробітників посольства Ізраїлю – чоловіка та жінку. На інцидент відреагували у адміністрації президента країни Дональда Трампа, тим самим підтвердивши інформацію, яку напередодні повідомили у ЗМІ.

У США назвали вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні «зухвалим актом боягузливого антисемітського насильства» та обіцяють знайти винних та притягнути їх до відповідальності.

«Ми найрішучіше засуджуємо вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Наші молитви з їхніми близькими. Це був зухвалий акт боягузливого антисемітського насильства. Не помиляйтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності», - повідомив державний секретар Марко Рубіо.

Президент Дональд Трамп заявив, що ненависті та радикалізму немає місця в США.

«Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися зараз! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас всіх Бог!», - написав він.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав убивство «актом антисемітського тероризму».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ви квартирант та людина зі Сходу» – в суді посварилися судді зі східної та західної областей України

Хто з суддів говорить правду, а хто – ні, зрозуміти поки що складно.

Кабмін вніс до плану інтеграції з ЄС створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб

Податкова служба відповідатиме за завдання із забезпечення функціонування програмного та апаратного забезпечення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб.

Суддею Великої Палати від КАС ВС обрана Тетяна Стрелець

Строк повноважень судді Михайла Гриціва у складі Великої Палати Верховного Суду завершився.

Володимир Луганський залишився під запобіжним заходом – рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС залишила скаргу Володимира Луганського без задоволення.

Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва