У Вашингтоні вбили співробітників посольства Ізраїлю – у США відреагували

Ввечері біля Єврейського музею у Вашингтоні було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю.

Джерело фото: Jonathan Ernst/Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США застрелили в середу ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора двох співробітників посольства Ізраїлю – чоловіка та жінку. На інцидент відреагували у адміністрації президента країни Дональда Трампа, тим самим підтвердивши інформацію, яку напередодні повідомили у ЗМІ.

У США назвали вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні «зухвалим актом боягузливого антисемітського насильства» та обіцяють знайти винних та притягнути їх до відповідальності.

«Ми найрішучіше засуджуємо вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Наші молитви з їхніми близькими. Це був зухвалий акт боягузливого антисемітського насильства. Не помиляйтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності», - повідомив державний секретар Марко Рубіо.

Президент Дональд Трамп заявив, що ненависті та радикалізму немає місця в США.

«Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися зараз! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас всіх Бог!», - написав він.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав убивство «актом антисемітського тероризму».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.