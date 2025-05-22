Фінал Ліги Європи-2025: Тоттенгем вперше в історії здобув титул, обігравши Манчестер Юнайтед

У фінальному матчі Ліги Європи-2025 Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Джерело фото: UEFA via Getty Image

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Лондонський «Тоттенгем» став переможцем Ліги Європи-2025, здолавши у фіналі «Манчестер Юнайтед» з мінімальним рахунком 1:0. Це — перший єврокубковий трофей для «шпор» у цьому турнірі.

Фінальний матч відбувся на стадіоні «Сан-Мамес» у Більбао, Іспанія. Окрім престижного трофея, перемога принесла «Тоттенгему» й путівку до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Єдиний м’яч у грі було забито на 42-й хвилині: хавбек Папе Матар Сарр навісив із лівого флангу на ближню стійку, де після боротьби Бреннана Джонсона з Люком Шоу м’яч опинився у сітці воріт «Манчестер Юнайтед».

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