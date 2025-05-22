«Ви квартирант та людина зі Сходу» – в суді посварилися судді зі східної та західної областей України

Хто з суддів говорить правду, а хто – ні, зрозуміти поки що складно.

Будівля Заліщицького райсуду Тернопільської області, джерело фото: Судова влада

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Неприємний для судової влади інцидент зафіксовано в колективі суддів Заліщицького районного суду Тернопільської області.

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, суддя у відставці Віталій Васильченко повідомив до ВРП про некоректні вислови на його адресу зі сторони колишньої голови вказаного суду Валентини Шевчук, у час коли він здійснював повноваження судді.

Зазначимо, що суддя Кам’янсько-Дніпровського райсуду Запорізької області Віталій Васильченко у травні 2022 року був тимчасово відряджений до складу Заліщицького райсуду через те, що його «рідний» суд опинився на окупованій території.

5 березня 2024 року Віталій Васильченко звільнився у відставку.

19 липня 2023 року під час зборів суддів голова суду Валентина Шевчук, за словами Віталія Васильченко, назвала його «квартирантом», натякаючи, що він був переведений до Заліщицького райсуду з іншого регіону.

Суддя у відставці додав, що Валентина Шевчук в цілому упереджено ставилася до нього та регулярно відзначала його регіональне походження, публічно називаючи його «Людина зі Сходу».

Віталій Васильченко зазначив, що тривалий час очікував, що Валентина Шевчук вибачиться перед ним, однак цього так і не сталося.

Відтак, будучи вже суддею у відставці, у лютому та квітні 2025 року Віталій Васильченко звернувся до ВРП зі скаргами на поведінку Валентини Шевчук.

Крім того, як зазначив суддя у відставці, після подання ним першої скарги, 13 квітня йому зателефонував незнайомий чоловік, який повідомив, що є співробітником «Міністерства добрих справ». Невідомий розповів, що телефонує на прохання Валентини Шевчук та наполегливо попросив Віталія Васильченка припинити подавати скарги до ВРП на суддю, щоб «уникнути наслідків для себе».

Дружина Віталія Васильченка, яка стала свідком розмови, встигла її записати на диктофон.

У поясненнях для Вищої ради правосуддя Віталій Васильченко повідомив про те, що відносини з Валентиною Шевчук у нього не склалися фактично з моменту відрядження до складу Заліщицького райсуду.

Всього, разом із суддею Васильченко, у Заліщицькому райсуді правосуддя тоді здійснювали троє суддів.

У липні 2023 року, після низки неприємних висловлювань на свою адресу, Віталій Васильченко разом з суддею Іриною Торською, у якої також склалися не зовсім приємні відносини з головою суду, ініціювали скликання зборів суддів.

На момент скликання зборів суддів в діяльності суду накопичилися низка проблем. Через це ще 19 липня 2023 року збори суддів висловили недовіру керівнику апарату суду, хоча Валентина Шевчук була проти такого рішення.

5 вересня 2023 року збори суддів двома голосами «за» висловилися за дострокове звільнення Валентини Шевчук з посади голови суду.

Адміністративні повноваження голови суду почав виконувати сам Віталій Васильченко.

У грудні 2023 року Віталій Васильченко був обраний на посаду голови суду.

У березні 2024 року головою суду була обрана суддя Ірина Торська.

В своїх поясненнях для Вищої ради правосуддя суддя Валентина Шевчук повідомила про свою версію подій в суді, яка кардинально відрізняється від інформації Віталія Васильченко.

Суддя розповіла, що повідомлення про образливі вислови на адресу Віталія Васильченко не відповідають дійсності. Більше того, це саме Віталій Васильченко ставився до неї зневажливо.

Віталій Васильченко, за даними Валентини Шевчук, зловживав правом на навчання та відмовлявся спілкуватися з організаційних питань. Більше того, з головою суду та керівником апарату суду Віталій Васильченко спілкувався виключно через офіційні звернення.

В цілому, відповідно до інформації Валентини Шевчук, поведінка Віталія Васильченко була «проблемною» та створювала напруження в колективі.

Рішення зборів суддів про дострокове звільнення з посади голови суду Валентина Шевчук вважає незаконним.

В цілому, на думку Валентини Шевчук, це саме вона стала жертвою «змови» зі сторони Віталія Васильченко та Ірини Торської.

Дослідивши позиції сторін, Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 12 травня все ж вирішили відкрити стосовно Валентини Шевчук дисциплінарну справу.

Втім, чим завершиться її розгляд, спрогнозувати важко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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