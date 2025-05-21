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Після спалаху гепатиту в Солом’янському районі у Київводоканалі пояснили, чи безпечна водопровідна вода

21:42, 21 травня 2025
Після повідомлень про спалах гепатиту А у Солом’янському районі, фахівці провели перевірку якості води.
Після спалаху гепатиту в Солом’янському районі у Київводоканалі пояснили, чи безпечна водопровідна вода
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У ЗМІ поширюється інформація про те, що спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва може бути пов’язаний із якістю водопровідної води, відтак, у Київводоканалі вирішили роз’яснити, чи безпечна водопровідна вода.

Там вказують, що якість питної води, яка подається через централізовану систему водопостачання Києва, відповідає чинним санітарним нормам.

«За результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксовано. Це підтверджують не лише лабораторії Київводоканалу, а й результати досліджень Державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», - йдеться у повідомленні.

Але варто пам’ятати, вказують у Київводоканалі, що якість води може погіршуватись через вторинне забруднення саме у мережах в середині будинку, які на балансі Київводоканалу не перебувають і відповідно підприємством не обслуговуються.  За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні. Балансоутримувачам житлових будинків рекомендують регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень.

В системі централізованого водопостачання столиці питна вода перебуває під постійним цілодобовим контролем.

Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу. Крім того, Київводоканал постійно здійснює лабораторний контроль за якістю питної води в контрольних точках водопровідних мереж міста.

Безпосередньо у Солом’янському районі проби води відбираються в контрольних точках за адресами і одразу після повідомлення про спалах хвороби 8 травня фахівцями Київводоканалу  були відібрані проби питної води за низкою адрес.

І як вказали у Київводоканалі, за результатами лабораторних досліджень якість питної води за всіма показниками відповідала чинним нормативним вимогам, але з профілактичною метою 19 травня фахівці провели додаткову промовку водопровідних мереж

Потім 20 травня фахівці знову відібрали проби води за вказаними адресами, і жодних відхилень знову ж таки не виявили.

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Київ вода

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