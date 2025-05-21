После вспышки гепатита в Соломенском районе в Киевводоканале объяснили, безопасна ли водопроводная вода

После сообщений о вспышке гепатита А в Соломенском районе специалисты провели проверку качества воды

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В СМИ распространяется информация о том, что вспышка гепатита А в Соломенском районе Киева может быть связана с качеством водопроводной воды, в связи с чем в Киевводоканале решили разъяснить, насколько безопасна водопроводная вода.

Там отмечают, что качество питьевой воды, которая подается через централизованную систему водоснабжения Киева, соответствует действующим санитарным нормам.

«По результатам лабораторных исследований отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории «Киевводоканала», но и результаты исследований Государственного учреждения «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

Однако, как подчёркивают в «Киевводоканале», качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри домов, которые не находятся на балансе предприятия и, соответственно, не обслуживаются им. За состояние внутридомовых водопроводных сетей, проходящих в технических подвалах и к которым подключены внутренние сети домов, отвечают юридические и физические лица, в собственности или пользовании которых они находятся. Балансодержателям жилых домов рекомендуется регулярно проводить промывку внутридомовых сетей, чтобы избежать подобных вторичных загрязнений.

В системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем.

Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах её подготовки, по всей технологической цепочке. Кроме того, «Киевводоканал» постоянно проводит лабораторный контроль качества питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей города.

Непосредственно в Соломенском районе пробы воды отбираются в контрольных точках по адресам, и сразу после сообщения о вспышке заболевания 8 мая специалисты «Киевводоканала» взяли пробы питьевой воды по ряду адресов.

Как указали в «Киевводоканале», по результатам лабораторных исследований качество питьевой воды по всем показателям соответствовало действующим нормативным требованиям, но в профилактических целях 19 мая специалисты провели дополнительную промывку водопроводных сетей.

Затем 20 мая специалисты вновь отобрали пробы воды по указанным адресам, и вновь никаких отклонений выявлено не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.