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Зеленский обсудил с Генсеком НАТО форматы и площадки для переговоров с РФ

21:11, 21 мая 2025
В ходе беседы 21 мая стороны затронули тему предстоящих переговоров с Россией, санкционного давления и сотрудничества.
Зеленский обсудил с Генсеком НАТО форматы и площадки для переговоров с РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте актуальную ситуацию, совместные дальнейшие шаги и необходимость давления на Россию.

Во время телефонного разговора 21 мая Глава государства также проинформировал Генсека НАТО о недавних контактах с партнерами и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной о прекращении огня. В частности, о том, какие форматы и площадки рассматриваются для такой встречи.

Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили санкции, которые действительно смогут повлиять на Россию. Они отметили одобрение 17-го пакета санкций ЕС и введение санкционных решений Великобританией.

«Важно, чтобы в такой координации разрабатывались и все последующие санкционные шаги», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию на уровне НАТО и подготовке следующих встреч. Президент и Генсек Альянса договорились оставаться на связи.

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санкции НАТО Украина война Владимир Зеленский Марк Рютте

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