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Зеленський обговорив з Генсеком НАТО формати та майданчики для перемовин із РФ

21:11, 21 травня 2025
Під час розмови 21 травня сторони торкнулися теми майбутніх переговорів із Росією, санкційного тиску та співпраці.
Зеленський обговорив з Генсеком НАТО формати та майданчики для перемовин із РФ
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію.

Під час дзвінка 21 травня Глава держави також поінформував Генсека НАТО про нещодавні контакти з партнерами та підготовку до продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню. Зокрема, про те, які формати і майданчики розглядаються для такої зустрічі.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили санкції, які зможуть справді вплинути на Росію. Вони відзначили схвалення 17-го пакета санкцій ЄС і запровадження санкційних рішень Великою Британією.

«Важливо, щоб у такій координації напрацьовувались і всі наступні санкційні кроки», - йдеться у повідомленні.

Окрема увагу було приділено взаємодії на рівні НАТО та підготовці наступних зустрічей, відтак, Президент та Генсек Альянсу домовилися бути в контакті.

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санкції НАТО Україна війна Володимир Зеленський Марк Рютте

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