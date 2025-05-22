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«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

08:13, 22 мая 2025
Кто из судей говорит правду, а кто – нет, понять пока сложно.
«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины
Здание Залещицкого райсуда Тернопольской области, источник фото: Судебная власть
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Неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в коллективе судей Залещицкого районного суда Тернопольской области.

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, судья в отставке Виталий Васильченко сообщил ВСП о некорректных высказываниях в его адрес со стороны бывшего председателя указанного суда Валентины Шевчук, в то время, когда он осуществлял полномочия судьи.

Отметим, что судья Каменско-Днепровского райсуда Запорожской области Виталий Васильченко в мае 2022 года был временно откомандирован в состав Залещицкого райсуда из-за того, что его «родной» суд оказался на оккупированной территории.

5 марта 2024 года Виталий Васильченко уволился в отставку.

19 июля 2023 года во время собрания судей председатель суда Валентина Шевчук, по словам Виталия Васильченко, назвала его «квартирантом», намекая, что он был переведен в Залещицкий райсуд из другого региона.

Судья в отставке добавил, что Валентина Шевчук в целом предвзято относилась к нему и регулярно отмечала его региональное происхождение, публично называя его «Человек с Востока».

Виталий Васильченко отметил, что долгое время он ожидал, что Валентина Шевчук извинится перед ним, однако этого так и не произошло.

В итоге, будучи уже судьей в отставке, в феврале и апреле 2025 года Виталий Васильченко обратился в ВСП с жалобами на поведение Валентины Шевчук.

Кроме того, как отметил судья в отставке, после подачи им первой жалобы, 13 апреля ему позвонил по телефону незнакомый мужчина, который сообщил, что является сотрудником «Министерства добрых дел». Неизвестный рассказал, что звонит по просьбе Валентины Шевчук и настойчиво попросил Виталия Васильченко прекратить подавать жалобы в ВСП на судью, чтобы «избежать последствий для себя».

Супруга Виталия Васильченко, ставшая свидетелем разговора, успела его записать на диктофон.

В пояснениях для Высшего совета правосудия Виталий Васильченко сообщил о том, что отношения с Валентиной Шевчук у него не сложились фактически с момента откомандирования в состав Залещицкого райсуда.

Всего вместе с судьей Васильченко в Залещицком райсуде правосудие тогда осуществляли трое судей.

В июле 2023 года, после ряда неприятных высказываний в свой адрес, Виталий Васильченко вместе с судьей Ириной Торской, у которой тоже сложились не совсем приятные отношения с председателем суда, инициировали созыв собрания судей.

К моменту созыва собрания судей в работе суда накопились ряд проблем. Поэтому 19 июля 2023 года собрание судей выразило недоверие руководителю аппарата суда, хотя Валентина Шевчук была против такого решения.

5 сентября 2023 года собрание судей двумя голосами «за» высказалось за досрочное увольнение Валентины Шевчук с должности председателя суда.

Административные полномочия главы суда начал выполнять сам Виталий Васильченко.

В декабре 2023 года Виталий Васильченко был избран на должность председателя суда.

В марте 2024 года председателем суда была избрана судья Ирина Торская.

В своих пояснениях для Высшего совета правосудия судья Валентина Шевчук сообщила о своей версии событий в суде, которая кардинально отличается от информации Виталия Васильченко.

Судья рассказала, что сообщения об оскорбительных высказываниях в адрес Виталия Васильченко не соответствуют действительности. Более того, это именно Виталий Васильченко относился к ней пренебрежительно.

Виталий Васильченко, по данным Валентины Шевчук, злоупотреблял правом на обучение и отказывался общаться по организационным вопросам. Более того, с председателем суда и руководителем аппарата суда Виталий Васильченко общался исключительно путем официальных обращений.

В целом, согласно информации Валентины Шевчук, поведение Виталия Васильченко было «проблемным» и создавало напряжение в коллективе.

Решение собрания судей о досрочном увольнении с должности председателя суда Валентина Шевчук считает незаконным.

В целом, по мнению Валентины Шевчук, это именно она стала жертвой «заговора» со стороны Виталия Васильченко и Ирины Торской.

Изучив позиции сторон, Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 12 мая все же решила открыть в отношении Валентины Шевчук дисциплинарное дело.

Впрочем, чем завершится его рассмотрение, спрогнозировать сложно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд ВСП

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«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

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