Финал Лиги Европы-2025: «Тоттенхэм» впервые в истории завоевал титул, обыграв «Манчестер Юнайтед»

В финальном матче Лиги Европы-2025 «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Источник фото: UEFA via Getty Image

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Лондонский «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы-2025, одержав минимальную победу над «Манчестер Юнайтед». Это — первый еврокубковый трофей для «шпор» в этом турнире.

Финальный матч состоялся на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Помимо престижного трофея, победа также принесла «Тоттенхэму» путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Единственный мяч в матче был забит на 42-й минуте: хавбек Папе Матара Сарр навесил с левого фланга на ближнюю штангу, где после борьбы Бреннана Джонсона с Люком Шоу мяч оказался в сетке ворот «Манчестер Юнайтед».

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