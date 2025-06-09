Украину переизбрали в Европейский комитет Интерпола еще на четыре года

Украина избрана в Европейский комитет Интерпола — еще на четыре года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время 52-й Европейской региональной конференции Интерпола, которая проходила с 2 по 4 июня в Афинах (Греция), Украину повторно избрали в состав Европейского комитета Интерпола — консультативного органа, который определяет повестку дня и стратегические приоритеты деятельности Интерпола в Европе.

Как указали в Нацполиции, предвыборную кампанию от имени Украины провел и.о. начальника Департамента международного полицейского сотрудничества, руководитель НЦБ Интерпол-Украина, полковник полиции Иван Гульпа.

Украина входит в состав Европейского комитета Интерпола с 2021 года и за это время зарекомендовала себя как активный участник международного полицейского сотрудничества. В частности, во время 49-й Европейской конференции по инициативе Украины была принята Рекомендация № 5, которая призвала государства-члены усилить сотрудничество в расследовании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Кроме того, Украина активно содействует укреплению роли Интерпола в реагировании на международные преступления, принимая участие в разработке новых механизмов и продвигая полноценное использование мандата Интерпола в расследовании военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.