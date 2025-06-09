Україну переобрали до Європейського комітету Інтерполу ще на чотири роки

Україну обрано до Європейського комітету Інтерполу — ще на чотири роки.

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Під час 52-гої Європейської регіональної конференції Інтерполу, яка відбулася з 2 по 4 червня в Афінах (Греція), Україну було повторно обрано до складу Європейського комітету Інтерполу — дорадчого органу, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності Інтерполу в Європі.

Як вказали у Нацполіції, передвиборчу кампанію від імені України провів т.в.о. начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, керівник НЦБ Інтерпол-Україна, полковник поліції Іван Гульпа.

Україна входить до складу Європейського комітету Інтерполу з 2021 року і за цей час зарекомендувала себе як активний учасник міжнародного поліцейського співробітництва. Зокрема, під час 49-ї Європейської конференції з ініціативи України була ухвалена Рекомендація № 5, що закликала держави-члени до посилення співпраці у розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Крім того, Україна активно сприяє зміцненню ролі Інтерполу у реагуванні на міжнародні злочини, беручи участь у розробці нових механізмів і просуваючи повноцінне використання мандату Інтерполу в розслідуванні воєнних злочинів.

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