ЗСУ уразили об'єкт ВПК РФ, де виготовляли антени для «шахедів»

ЗСУ повідомили про ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу.

Фото: zsu.gov.ua

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ «ВНІІР-Прогрес» ТОВ «АБС Електро», що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, РФ. Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Це об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробник навігаційного обладнання.

Підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антен «Комета», які використовуються зокрема в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу», - сказано у повідомленні.

Також там додали, що результати ураження уточнюються.

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