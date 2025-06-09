ВСУ поразили объект ВПК РФ, где изготавливали антенны для «шахедов»

ВСУ сообщили о поражении объекта как минимум двумя БПЛА и последующем масштабном пожаре.

Фото: zsu.gov.ua

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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны Украины, поразили мощности АО «ВНИИР-Прогресс» ООО «АБС Электро» в городе Чебоксары на территории Чувашской Республики, РФ. Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Это объект военно-промышленного комплекса РФ, производитель навигационного оборудования.

Предприятие ВПК, которое обеспечивает производство адаптивных антенн «Комета», используемых, в частности, в ударных БПЛА типа «Шахед», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другого высокоточного вооружения.

Подтверждено поражение объекта как минимум двумя БПЛА и последующий масштабный пожар», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что результаты поражения уточняются.

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