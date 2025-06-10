В Киеве наказали водителя скутера, который не пропустил пешеходов – видео

В столице правоохранители наказали нарушителя ПДД.

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В Шевченковском районе Киева правоохранители наказали водителя скутера, который не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мотопатруль догнал и остановил водителя. Проверив документы у мужчины, правоохранители установили, что он управлял транспортным средством без действующего страхового полиса.

«Мы разъяснили жителю города недопустимость таких нарушений в будущем, отстранили его от управления и составили на него постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУпАП», – заявили в полиции.

В полиции напомнили, что, управляя механическим транспортным средством, водитель должен иметь соответствующие документы:

- удостоверение водителя соответствующей категории;

- регистрационный документ на транспортное средство;

- действующий страховой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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