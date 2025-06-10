Отсутствие добросовестности исключает возможность приобретения права собственности на квартиру по приобретательной давности – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при разрешении споров о признании права собственности по приобретательной давности имеет значение факт добросовестности заявителя именно на момент получения им имущества.

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Приобретение права собственности по приобретательной давности происходит при обязательной совокупности следующих условий: добросовестности завладения чужим имуществом, открытости владения, непрерывности владения и истечения установленных сроков владения.

Отсутствие добросовестности (то есть, когда лицо знало или могло знать о неправомерности завладения чужим имуществом или о наличии других претендентов на имущество) исключает возможность приобретения права собственности по приобретательной давности независимо от наличия других условий.

Это отметил Верховный Суд в постановлении от 16 апреля 2025 года по делу №461/5075/23 по иску физического лица к Львовскому городскому совету о признании права собственности на квартиру по приобретательной давности.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что она непрерывно проживает в спорной квартире более 10 лет, открыто и добросовестно пользуется ею, поддерживает ее в надлежащем состоянии, проводит ремонтные работы и оплачивает коммунальные платежи, поэтому имеются правовые основания для признания за ней права собственности по приобретательной давности на спорную квартиру, которая ранее принадлежала ее родственникам.

Суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свои решения, в частности тем, что истец не является добросовестным приобретателем спорной квартиры, а сам по себе факт пользования спорным имуществом не является основанием для возникновения у нее права собственности по приобретательной давности.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов, отметив следующее.

При разрешении споров о признании права собственности по приобретательной давности имеет значение факт добросовестности заявителя именно на момент получения им имущества (завладения имуществом), то есть на тот начальный момент, который включается в полный давностный срок владения имуществом, определенный законом.

Владелец имущества в момент завладения им не знает (и не должен знать) о неправомерности завладения имуществом.

Кроме того, истец как владелец имущества должен быть уверен в том, что на это имущество не претендуют другие лица и он получил это имущество при таких обстоятельствах и на таких основаниях, которые являются достаточными для получения права собственности на него. Доводы истца сводятся к тому, что она является наследницей собственника квартиры четвертой очереди наследования, что делает невозможным признание права собственности на это имущество по приобретательной давности.

Автор: Наталя Мамченко

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