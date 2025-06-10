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«Как собак закрывали» – в Болгарии разоблачили издевательства в доме престарелых

10:08, 10 июня 2025
Шестерых работников дома престарелых в Болгарии задержали за жестокое обращение с пациентами.
«Как собак закрывали» – в Болгарии разоблачили издевательства в доме престарелых
Фото: Reuters
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В Болгарии рост расходов на уход за пожилыми людьми опережает доходы населения, что приводит к эксплуатации уязвимых групп. Некоторые заведения предоставляют некачественные услуги или прибегают к жестокому обращению с пациентами, сообщает Reuters.

«Самое страшное, что мы увидели, это людей, которые подвергались постоянному физическому насилию - связанные, избитые, есть также признаки наркотического опьянения», - заявил заместитель министра труда и социальной политики Болгарии Иван Крастев.

В пятницу полиция провела рейд в доме престарелых в селе Ягода, где находилось 75 жителей, задержав пять человек по подозрению в жестоком обращении. В воскресенье был арестован еще один подозреваемый. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, препятствовании свободному передвижению, неоказании надлежащей помощи лицам в опасности, физическом насилии и причинении телесных повреждений, сообщила районный прокурор Таня Димитрова.

Во время рейда 11 пациентов доставили в ближайшую государственную больницу, а 64 других либо забрали родственники, либо перевели в государственные учреждения. По данным болгарских СМИ, некоторые пациенты находились в ужасных условиях: их находили со связанными ногами, под воздействием наркотических веществ или запертыми в комнатах без надлежащей гигиены, постельного белья и доступа к внешнему миру.

70-летняя пациентка Милка Раева в эфире телеканала BTV рассказала: «Нас запирали, как собак. Давали по два куска хлеба, а в такую жару не открывали двери для проветривания, потому что боялись, что мы убежим». Она добавила: «Это были четыре очень тяжелых года. Бог помогал мне. Многие люди умирали голодными, без врачей, с ранами, связанными».

СМИ сообщают, что заведение брало плату в размере 990 левов (примерно $580) в месяц за комнату. В понедельник также был закрыт еще один нелегальный дом престарелых в селе Говедарцы, где находилось 23 пациента.

Фото: Reuters

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