Практика судів
  1. У світі

«Як собак зачиняли» – у Болгарії викрили знущання в будинку для літніх

10:08, 10 червня 2025
Шістьох працівників будинку для літніх людей у Болгарії затримали за жорстоке поводження з пацієнтами.
«Як собак зачиняли» – у Болгарії викрили знущання в будинку для літніх
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Болгарії зростання витрат на догляд за літніми людьми випереджає доходи населення, що призводить до експлуатації вразливих груп. Деякі заклади надають неякісні послуги або вдаються до жорстокого поводження з пацієнтами, повідомляє.

«Найстрашніше, що ми побачили, це людей, які піддавалися постійному фізичному насильству – зв'язані, побиті, є також ознаки наркотичного сп'яніння», — заявив заступник міністра праці та соціальної політики Болгарії Іван Крастев.

У п’ятницю поліція провела рейд у будинку для літніх людей у селі Ягода, де перебувало 75 мешканців, затримавши п’ятьох осіб за підозрою в жорстокому поводженні. У неділю було заарештовано ще одного підозрюваного. Їм висунуто звинувачення в незаконному позбавленні волі, перешкоджанні вільному пересуванню, ненаданні належної допомоги особам у небезпеці, фізичному насильстві та заподіянні тілесних ушкоджень, повідомила районний прокурор Таня Димитрова.

Під час рейду 11 пацієнтів доправили до найближчої державної лікарні, а 64 інших або забрали родичі, або перевели до державних установ. За даними болгарських ЗМІ, деякі пацієнти перебували в жахливих умовах: їх знаходили зі зв’язаними ногами, під впливом наркотичних речовин або замкненими в кімнатах без належної гігієни, постільної білизни та доступу до зовнішнього світу.

70-річна пацієнтка Мілка Раєва в ефірі телеканалу BTV розповіла: «Нас замикали, як собак. Давали по два шматки хліба, а в таку спеку не відчиняли двері для провітрювання, бо боялися, що ми втечемо». Вона додала: «Це були чотири дуже важкі роки. Бог допомагав мені. Багато людей помирали голодними, без лікарів, із ранами, зв’язаними».

ЗМІ повідомляють, що заклад брав плату в розмірі 990 левів (приблизно $580) на місяць за кімнату. У понеділок також було закрито ще один нелегальний будинок для літніх людей у селі Говедарці, де перебувало 23 пацієнти.

Фото: Reuters

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив стягнення моральної шкоди на користь шахтаря, який отримав хронічне професійне захворювання

Покладення обов`язку відшкодувати завдану моральну шкоду може мати місце лише за умови, коли шкода була викликана протиправною поведінкою відповідальної за неї особи.

Відсутність добросовісності виключає можливість набуття власності на квартиру за набувальною давністю – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що при вирішенні спорів про визнання права власності за набувальною давністю має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна.

Про придатність до служби будуть надходити пуш-повідомлення у Резерв+ після того, як парламент ухвалить закон про автоматичну передачу даних

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволить автоматичну передачу даних від закладів охорони здоров'я до Реєстру військовозобов'язаних для цілей визначення придатності до військової служби.

Розташування земельної ділянки біля водного об'єкта ще не означає, що вона належить до земель водного фонду – Верховний Суд

Прокурор вказував, що рішення міської ради прийнято з порушенням земельного і водного законодавства, оскільки спірна земельна ділянка розташована поблизу озер та накладається на прибережну захисну смугу.

Хто з кандидатів вже може розраховувати на посаду судді апеляційного адміністративного суду – прізвища

13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області