«Як собак зачиняли» – у Болгарії викрили знущання в будинку для літніх

Шістьох працівників будинку для літніх людей у Болгарії затримали за жорстоке поводження з пацієнтами.

Фото: Reuters

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У Болгарії зростання витрат на догляд за літніми людьми випереджає доходи населення, що призводить до експлуатації вразливих груп. Деякі заклади надають неякісні послуги або вдаються до жорстокого поводження з пацієнтами, повідомляє.

«Найстрашніше, що ми побачили, це людей, які піддавалися постійному фізичному насильству – зв'язані, побиті, є також ознаки наркотичного сп'яніння», — заявив заступник міністра праці та соціальної політики Болгарії Іван Крастев.

У п’ятницю поліція провела рейд у будинку для літніх людей у селі Ягода, де перебувало 75 мешканців, затримавши п’ятьох осіб за підозрою в жорстокому поводженні. У неділю було заарештовано ще одного підозрюваного. Їм висунуто звинувачення в незаконному позбавленні волі, перешкоджанні вільному пересуванню, ненаданні належної допомоги особам у небезпеці, фізичному насильстві та заподіянні тілесних ушкоджень, повідомила районний прокурор Таня Димитрова.

Під час рейду 11 пацієнтів доправили до найближчої державної лікарні, а 64 інших або забрали родичі, або перевели до державних установ. За даними болгарських ЗМІ, деякі пацієнти перебували в жахливих умовах: їх знаходили зі зв’язаними ногами, під впливом наркотичних речовин або замкненими в кімнатах без належної гігієни, постільної білизни та доступу до зовнішнього світу.

70-річна пацієнтка Мілка Раєва в ефірі телеканалу BTV розповіла: «Нас замикали, як собак. Давали по два шматки хліба, а в таку спеку не відчиняли двері для провітрювання, бо боялися, що ми втечемо». Вона додала: «Це були чотири дуже важкі роки. Бог допомагав мені. Багато людей помирали голодними, без лікарів, із ранами, зв’язаними».

ЗМІ повідомляють, що заклад брав плату в розмірі 990 левів (приблизно $580) на місяць за кімнату. У понеділок також було закрито ще один нелегальний будинок для літніх людей у селі Говедарці, де перебувало 23 пацієнти.

Фото: Reuters

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