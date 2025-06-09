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Як неповнолітньому працівнику нараховується зарплата — роз’яснення Держпраці

23:49, 9 червня 2025
Незважаючи на те, що неповнолітні працюють менше годин, вони отримують зарплату на рівні з дорослими працівниками за умови повного робочого часу.
Як неповнолітньому працівнику нараховується зарплата — роз’яснення Держпраці
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У Держпраці пояснили, як неповнолітньому працівнику нараховується зарплата.

Неповнолітні особи у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Неповнолітні хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.

За відрядної форми оплати (за обсягом виконаної роботи) також враховуються розцінки для дорослих працівників – з доплатою за різницю між тривалістю роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку.

Підприємства можуть встановлювати учням доплати до зарплати.

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