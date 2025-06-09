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У Києві зафіксували п’ять температурних рекордів з 6 по 8 червня

23:31, 9 червня 2025
У столиці за три дні зафіксували п'ять температурних рекордів.
У Києві зафіксували п’ять температурних рекордів з 6 по 8 червня
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Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в період з 6 по 8 червня Київ побив п’ять температурних рекордів. Згідно з даними об’єднаної гідрометеорологічної станції столиці, температура цього періоду перевищила попередні рекорди та кліматичні норми.

  • 6 червня середньодобова температура повітря досягла 24,9°C, що є найвищим показником для цієї дати за час спостережень. Це перевищило рекорд 1956 року на 0,2°C і кліматичну норму на 6,5°C.
  • 7 червня мінімальна температура повітря не опустилась нижче 19,9°C, що на 0,7°C вище, ніж у 2014 році. Середньодобова температура цього дня склала 26,2°C, що на 1,5°C перевищило рекорд 2011 року та кліматичну норму на 7,2°C.
  • 8 червня мінімальна температура не опустилась нижче 20,4°C, що на 1,8°C вище попереднього рекорду 2011 року. Максимальна температура цього дня досягла 31,4°C, що на 0,1°C перевищило рекорд 2011 року.

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