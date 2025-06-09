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П’ять позашляховиків «для ЗСУ» — на Рівненщині судитимуть підприємця за схему з фіктивною гуманітаркою

23:13, 9 червня 2025
Чоловік використав підроблені документи та завдав державі збитків на майже 800 тисяч гривень.
П’ять позашляховиків «для ЗСУ» — на Рівненщині судитимуть підприємця за схему з фіктивною гуманітаркою
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На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка, який ввіз за підробленими документами п'ять позашляховиків під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

З’ясовано, що підприємець з Рівненського району у 2022-2023 роках ввіз на територію України 5 автомобілів у якості гуманітарної допомоги нібито для потреб Збройних Сил. Йдеться, зокрема про позашляховики Mercedes Benz ML 270 CDI, Mitsubishi Pajero, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander та Volkswagen Touareg.

При цьому, під час митного оформлення він надав підроблені документи від двох благодійних організацій, одна з яких - фіктивна.

Завдяки подібним махінаціям підприємець ухилився від сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ, завдавши державі збитків на суму близько 800 000 грн.

Для компенсації цих збитків прокурор у рамках кримінального провадження подав позов на відповідну суму.

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