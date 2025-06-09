Які трудові права гарантує держава ветеранам та сім’ям загиблих військових – роз’яснення

22:55, 9 червня 2025
Дмитро Лубінець нагадав про трудові та соціальні гарантії для ветеранів війни.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає низку важливих положень для тих, хто захищав державу, та їхніх близьких.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав про трудові та соціальні гарантії для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, сімей загиблих військових та осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною.
Для ветеранів війни (стаття 12):
- Переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення штату або змін в організації праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.
- Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.
- Використання щорічної відпустки в зручний час.
- Додаткова оплачувана відпустка із збереженням заробітної плати — 14 календарних днів на рік.
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13):
- Переважне право на залишення на роботі при скороченні штату та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій.
- Першочергове працевлаштування за спеціальністю.
- Виплата допомоги на рівні 100% середньої зарплати під час тимчасової непрацездатності.
- Щорічна відпустка у зручний час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.
- Виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року.
Для сімей загиблих військовослужбовців (стаття 15):
- Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.
- Виплата допомоги в розмірі 100% середньої зарплати при тимчасовій непрацездатності.
- Чергова щорічна відпустка у зручний час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною (стаття 16):
- Переважне право на збереження місця при скороченні незалежно від часу роботи на підприємстві.
- Першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства.
- Щорічна оплачувана відпустка, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний час.
- Безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в навчальних закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах.
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