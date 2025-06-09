У Держпраці пояснили, чи може керівник бути звільнений за вчинення мобінгу

Фахівці Держпраці підкреслили, що однією з додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників є вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу.

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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, чи може керівник бути звільнений за вчинення мобінгу.

Керівник може бути звільнений за вчинення мобінгу на робочому місці, що є додатковою підставою для розірвання трудового договору за п. 1-2 ч. 1 ст. 41 КЗпП.

Це стосується як безпосереднього вчинення мобінгу, так і невжиття заходів для його припинення, незалежно від форми прояву.

Такий факт має бути підтверджений судовим рішенням, яке набуло законної сили, повідомили у відомстві 9 червня 2025 року.

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