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В Гоструда объяснили, может ли руководитель быть уволен за совершение мобинга

22:37, 9 июня 2025
Специалисты Гоструда подчеркнули, что одним из дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя с отдельными категориями работников является совершение руководителем предприятия, учреждения, организации моббинга.
В Гоструда объяснили, может ли руководитель быть уволен за совершение мобинга
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, может ли руководитель быть уволен за совершение моббинга.

Руководитель может быть уволен за совершение моббинга на рабочем месте, что является дополнительным основанием для расторжения трудового договора по п. 1-2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ.

Это касается как непосредственного совершения моббинга, так и непринятия мер по его прекращению, независимо от формы проявления.

Такой факт должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, сообщили в ведомстве 9 июня 2025 года.

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Гоструда

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