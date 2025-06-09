Взаимодействие с ТЦК планируют изменить: украинцы смогут выбирать удобный центр для решения вопросов

Украинцы смогут выбирать ближайший ТЦК для решения своих вопросов, даже если они не зарегистрированы в этом регионе.

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Министерство обороны работает над облегчением процесса взаимодействия с территориальными центрами комплектования. Скоро украинцы смогут выбирать ближайший ТЦК для решения своих вопросов, даже если они не зарегистрированы в этом регионе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко в интервью DOU.

Сейчас, если у гражданина есть ошибки в учете, ему нужно обращаться в свой ТЦК для исправления данных.

«Пока что мы не получили положительный отклик, чтобы отойти от территориальности, если человеку все-таки нужно посетить ТЦК. На это есть свои причины, но мы эту работу ведем. По нашему сценарию, человеку будет достаточно прийти в удобный для него ТЦК, сообщить, что он рядом живет, декларирует здесь свое место проживания, вносит новые данные. И все», — указала Черногоренко.

Операторы реестра «Оберег» смогут получить доступ к данным человека независимо от его места регистрации. Например, если человек прописан в другом городе, он сможет обратиться в ТЦК в Киеве, и через систему обработки запросов оператор получит доступ к его данным.

«Смоделируем ситуацию. Я Печерский ТЦК и имею право работать по своему району. Ко мне приходит человек и говорит: «Я прописан в Житомире, но живу в Киеве, примите меня». Я своим цифровым ключом захожу в систему и делаю запрос в реестр Оберег «дать карточку Ивана Иваненко».

Реестр мгновенно дает мне доступ по запросу. Далее я выполняю какие-то действия по регламенту: насыщаю данными, вношу направление. Человек взаимодействует со мной, подписывает, и это остается в карточке. Нет технической проблемы с тем, чтобы дать доступ к данным человека в Житомирской области. Все операторы «ходят» на центральную компоненту и могут получать доступ по запросу», — пояснила должностное лицо.

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