16-летний украинец, который признался в убийстве матери и сестры в Бельгии, объяснил мотивы

Подросток назвал мотивы убийства родных, но полиция не верит.

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Сын украинской беженки Лилии, которого подозревают в убийстве матери и сестры Анны, заявил, что совершил преступление из-за бытовых конфликтов. Однако бельгийские правоохранители относятся к его объяснениям с сомнением. Об этом сообщило нидерландскоязычное издание HLN.

Во время допроса подросток объяснил, что мотивом преступления стала «банальная» ссора, связанная, по его словам, с карманными деньгами или вопросами, касающимися школы. Однако прокуратура считает, что настоящие причины могут быть более глубокими. «Он называет определенную причину убийства, но она настолько банальна, что требует дополнительного расследования. Также еще следует выяснить, что именно происходило у него в голове», - отметила пресс-секретарь прокуратуры Сара Каллеваерт.

По данным HLN, двое свидетелей сообщили, что парень еще за несколько дней до трагедии говорил о смерти своей матери и сестры. Один из свидетелей, коллега подростка из кафе, где тот работал, рассказал: «Когда его коллега (из кафе, где парень работал - ред.) увидел новости, понял, что это серьезно».

Полиция провела обыски в кафе, где работал подозреваемый, но пока неизвестно, именно это побудило его к признанию. Парня поместили в закрытое учреждение в Эверберге на 30 дней, и, вероятно, этот срок будет продлен. Там его обследуют психиатры, чтобы оценить его психологическое состояние. Кроме того, рассматривается возможность передачи дела в уголовный суд для взрослых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в бельгийском городе Хаасроде нашли убитыми украинку и 6-летнего ребенка, место преступления подожгли. Продолжается расследование убийства двух украинок - 46-летней женщины и ее 6-летней дочери. В преступлении признался 16-летний сын погибшей.

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