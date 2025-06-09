В Киеве на два дня ограничат движение по улице Остафия Дашкевича

Дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Источник фото: ternopilcity.gov.ua

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10 и 11 июня с 8:00 до 20:00 в Киеве будет ограничено движение транспорта по улице Остафия Дашкевича.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», дорожники КП ШЕУ Днепровского района будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке между улицей Чёрных Запорожцев и проспектом Алишера Навои.

Жителей столицы просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

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