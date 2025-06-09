У Києві на два дні обмежать рух вулицею Остафія Дашкевича

Дорожники укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Джерело фото: ternopilcity.gov.ua

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10 та 11 червня з 8:00 до 20:00 в Києві обмежать рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича.

Як повідомили в КК «Київавтодор», дорожники КП ШЕУ Дніпровського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на відрізку між вулицею Чорних Запорожців та проспектом Алішера Навої.

Мешканців столиці просять враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів.

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