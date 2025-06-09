Деякі укриття під час обстрілу Рівненщини були зачинені — поліція проведе перевірку

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що правоохоронці та рятувальники з’ясовуватимуть причину закритих укриттів.

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Цієї ночі Рівненщина опинилися під масованим ударом шахедів та ракет. Деякі укриття під час атаки були зачинені. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Поліція та рятувальники з’ясовуватимуть, чому деякі сховища були недоступні для людей.

"Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки", - розповів Олександр Коваль.

Він підкреслив, що укриття мають бути відкритими під час тривоги, і закликав мешканців повідомляти про порушення до поліції або на гарячу лінію ОВА.

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