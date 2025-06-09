Некоторые укрытия при обстреле Ровенской области были закрыты — полиция проведет проверку

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что правоохранители и спасатели будут выяснять причину закрытых укрытий.

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Этой ночью Ровенщина оказалась под массированным ударом шахедов и ракет. Некоторые укрытия во время атаки были закрыты. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Полиция и спасатели будут выяснять, почему некоторые убежища были недоступны для людей.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые убежища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям общин отметил их персональную ответственность за такие случаи", - рассказал Александр Коваль.

Он подчеркнул, что укрытия должны быть открыты во время тревоги, и призвал жителей сообщать о нарушениях в полицию или горячую линию ОВА.

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