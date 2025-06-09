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16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, пояснив мотиви

18:38, 9 червня 2025
Підліток назвав мотиви вбивства рідних, але поліція не вірить.
16-річний українець, який зізнався у вбивстві матері та сестри в Бельгії, пояснив мотиви
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Син української біженки Лілії, якого підозрюють у вбивстві матері та сестри Анни, заявив, що вчинив злочин через побутові конфлікти. Проте бельгійські правоохоронці ставляться до його пояснень із сумнівом. Про це повідомило нідерландськомовне видання HLN.

Під час допиту підліток пояснив, що мотивом злочину стала «банальна» сварка, пов’язана, за його словами, з кишеньковими грошима або питаннями, що стосувалися школи. Однак прокуратура вважає, що справжні причини можуть бути глибшими. «Він називає певну причину вбивства, але вона настільки банальна, що потребує додаткового розслідування. Також іще слід з’ясувати, що саме відбувалось у нього в голові», — зазначила прессекретарка прокуратури Сара Каллеваерт.

За даними HLN, двоє свідків повідомили, що хлопець ще за кілька днів до трагедії говорив про смерть своєї матері та сестри. Один зі свідків, колега підлітка з кафе, де той працював, розповів: «Коли його колега (з кафе, де хлопець працював — ред.) побачив новини, зрозумів, що це серйозно».

Поліція провела обшуки в кафе, де працював підозрюваний, але наразі невідомо, чи саме це спонукало його до зізнання. Хлопця помістили до закритої установи в Еверберзі на 30 днів, і, ймовірно, цей термін буде продовжено. Там його обстежать психіатри, щоб оцінити його психологічний стан. Крім того, розглядається можливість передачі справи до кримінального суду для дорослих.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у бельгійському місті Хаасроде знайшли вбитими українку та 6-річну дитину, місце злочину підпалили. Триває розслідування вбивства двох українок — 46-річної жінки та її 6-річної доньки. У злочині зізнався 16-річний син загиблої.

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поліція вбивство Бельгія

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