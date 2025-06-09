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Взаємодію з ТЦК планують змінити: українці зможуть обирати зручний центр для вирішення питань

22:00, 9 червня 2025
Українці зможуть вибирати найближчий ТЦК для вирішення своїх питань, навіть якщо вони не зареєстровані в цьому регіоні.
Взаємодію з ТЦК планують змінити: українці зможуть обирати зручний центр для вирішення питань
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Міністерство оборони працює над полегшенням процесу взаємодії з територіальними центрами комплектування. Незабаром українці зможуть вибирати найближчий ТЦК для вирішення своїх питань, навіть якщо вони не зареєстровані в цьому регіоні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

Зараз, якщо у громадянина є помилки в обліку, йому потрібно звертатися до свого ТЦК для виправлення даних.

«Поки що ми не отримали позитивного фідбеку, щоб відв’язатися від територіальності, якщо людині все-таки треба відвідати ТЦК. На це є свої причини, але ми цю роботу ведемо. За нашим сценарієм людині буде достатньо прийти в зручний для неї ТЦК, повідомити, що вона поруч живе, декларує тут своє місце проживання, вносить нові дані. І все», - вказала Черногоренко.

Оператори реєстру «Оберіг» зможуть отримати доступ до даних людини незалежно від її місця реєстрації. Наприклад, якщо особа прописана в іншому місті, вона зможе звернутися до ТЦК у Києві, і через систему обробки запитів оператор отримає доступ до її даних.

«Змоделюємо ситуацію. Я Печерський ТЦК і маю право працювати по своєму району. До мене приходить людина й каже: «Я прописаний у Житомирі, але живу в Києві, прийміть мене». Я своїм цифровим ключем заходжу в систему й роблю запит у реєстр Оберіг «дати картку Івана Іваненка».

Реєстр миттєво дає мені доступ за запитом. Далі я роблю якісь дії за регламентом: насичую даними, вношу направлення. Людина зі мною взаємодіє, підписує, і це залишається в картці. Немає технічної проблеми з тим, щоб дати доступ до даних людини в Житомирській області. Всі оператори «ходять» на центральну компоненту і можуть отримувати доступ за запитом», - пояснила посадовиця.

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ТЦК Міноборони військовий облік

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