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Какие трудовые права гарантирует государство ветеранам и семьям погибших военных – разъяснение

22:55, 9 июня 2025
Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях для ветеранов войны.
Какие трудовые права гарантирует государство ветеранам и семьям погибших военных – разъяснение
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Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает ряд важных положений для тех, кто защищал государство, и их близких.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате боевых действий, семей погибших военных и лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Для ветеранов войны (статья 12):

  • Преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата или изменений в организации труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  • Выплата помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы.
  • Использование ежегодного отпуска в удобное время.
  • Дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы — 14 календарных дней в год.

Для лиц с инвалидностью в результате войны (статья 13):

  • Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении штата и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций.
  • Первочередное трудоустройство по специальности.
  • Выплата помощи на уровне 100% средней заработной платы во время временной нетрудоспособности.
  • Ежегодный отпуск в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.
  • Выплата работающим лицам с инвалидностью помощи по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года.

Для семей погибших военнослужащих (статья 15):

  • Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  • Выплата помощи в размере 100% средней заработной платы при временной нетрудоспособности.
  • Очередной ежегодный отпуск в удобное время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

Для лиц с особыми заслугами перед Родиной (статья 16):

  • Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении независимо от времени работы на предприятии.
  • Первочередное трудоустройство при ликвидации предприятия.
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трёх недель в год в удобное время.
  • Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы в учебных заведениях системы государственной подготовки и переподготовки кадров, а также в платных учебных заведениях и на курсах.

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военные ветераны Дмитрий Лубинец

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