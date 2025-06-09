Пять внедорожников «для ВСУ» — в Ровенской области будут судить предпринимателя за схему с фиктивной гуманитаркой

Мужчина использовал поддельные документы и нанес государству ущерб почти на 800 тысяч гривен.

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В Ровенской области в суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего мужчины, который ввез по поддельным документам пять внедорожников под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что предприниматель из Ровенского района в 2022-2023 годах ввез на территорию Украины 5 автомобилей в качестве гуманитарной помощи якобы для нужд Вооруженных Сил. Речь идет, в частности, о внедорожниках Mercedes Benz ML 270 CDI, Mitsubishi Pajero, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander и Volkswagen Touareg.

При этом во время таможенного оформления он предоставил поддельные документы от двух благотворительных организаций, одна из которых – фиктивная.

Благодаря подобным махинациям предприниматель уклонился от уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и НДС, нанеся государству ущерб на сумму около 800 000 грн.

Для компенсации этого ущерба прокурор в рамках уголовного производства подал иск на соответствующую сумму.

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