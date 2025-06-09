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В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов с 6 по 8 июня

23:31, 9 июня 2025
В столице за три дня зафиксировали пять температурных рекордов.
В Киеве зафиксировали пять температурных рекордов с 6 по 8 июня
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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в период с 6 по 8 июня Киев побил пять температурных рекордов. Согласно данным объединённой гидрометеорологической станции столицы, температура в этот период превысила предыдущие рекорды и климатические нормы.

  • 6 июня среднесуточная температура воздуха достигла 24,9°C, что является наивысшим показателем для этой даты за время наблюдений. Это превысило рекорд 1956 года на 0,2°C и климатическую норму на 6,5°C.
  • 7 июня минимальная температура воздуха не опустилась ниже 19,9°C, что на 0,7°C выше, чем в 2014 году. Среднесуточная температура этого дня составила 26,2°C, что на 1,5°C превысило рекорд 2011 года и климатическую норму на 7,2°C.
  • 8 июня минимальная температура не опустилась ниже 20,4°C, что на 1,8°C выше предыдущего рекорда 2011 года. Максимальная температура этого дня достигла 31,4°C, что на 0,1°C превысило рекорд 2011 года.

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