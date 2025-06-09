Как несовершеннолетнему работнику начисляется зарплата — разъяснение Гоструда

Несмотря на то, что несовершеннолетние работают меньше часов, они получают зарплату на уровне со взрослыми работниками при полном рабочем времени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда объяснили, как несовершеннолетнему работнику начисляется зарплата.

Несовершеннолетние лица в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. Несовершеннолетние хотя и работают меньше, но зарплату получают как взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

При сдельной форме оплаты (по объему выполненной работы) также учитываются расценки для взрослых работников – с доплатой за разницу между продолжительностью работы.

Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или от выработки.

Предприятия могут устанавливать учащимся доплаты к зарплате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.