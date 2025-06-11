Зеленский: РФ хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

Президент подчеркнул, что российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией.

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Во время саммита Украина – Южно-Восточная Европа в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность совместных усилий в противостоянии российской агрессии. Он отметил, что Москва рассматривает Украину не как страну, а как источник ресурсов и военную базу для своих дальнейших вторжений.

«Безопасность Южно-Восточной Европы и Черного моря неделима. Для Украины это было очевидно еще с 2014 года, а для всего континента стало понятным в 2022 году. Однако даже сегодня мы вынуждены бороться не только за нашу страну, но и за то, чтобы эта реальность стала краеугольным камнем новой региональной политики», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россия уже три десятилетия пытается удерживать Молдову в бедности и нестабильности, чтобы полностью взять ее под контроль. По словам Зеленского, поддержка европейской Молдовы является важной задачей для всех стран региона.

Зеленский также обратил внимание на необходимость повышения оборонной поддержки Украины, в том числе через системы противовоздушной обороны и дроны, а также через усиление санкций против России. «Восемнадцатый пакет санкций ЕС может быть сильнее, особенно в том, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора. 45 долларов за баррель лучше, чем 60 долларов, но настоящий мир наступит с ограничением в 30 долларов — это уровень, который действительно изменит мышление в Москве», — отметил он.

Президент также призвал к более четкому решению по переговаривающим кластерам, подчеркивая, что Украина выполнила все условия для расширения ЕС и НАТО. Важным он считает и увеличение сотрудничества в сфере инфраструктуры, особенно в транспорте, энергетике и цифровых системах.

Зеленский добавил, что для обеспечения безопасности региона нужно больше, чем просто защита на данный момент — необходимы долгосрочные гарантии, чтобы это не повторилось в будущем.

«Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится», – указал глава Украины.

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