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Зеленський: РФ хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією

19:47, 11 червня 2025
Президент наголосив, що російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією.
Зеленський: РФ хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією
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Під час саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості спільних зусиль у протистоянні російській агресії. Він зазначив, що Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів та військову базу для своїх подальших вторгнень.

«Безпека Південно-Східної Європи та Чорного моря є неподільною. Для України це було очевидним іще з 2014 року, а для всього континенту стало зрозумілим у 2022 році. Проте навіть сьогодні ми змушені боротися не тільки за нашу країну, а й за те, щоб ця реальність стала наріжним каменем нової регіональної політики», – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія вже три десятиліття намагається утримувати Молдову в бідності та нестабільності для того, щоб повністю взяти її під контроль. За словами Зеленського, підтримка європейської Молдови є важливим завданням для всіх країн регіону.

Зеленський також звернув увагу на необхідність підвищення оборонної підтримки України, зокрема через системи протиповітряної оборони та дрони, а також через посилення санкцій проти Росії. «Вісімнадцятий пакет санкцій ЄС може бути сильнішим, особливо в тому, що стосується російських нафтових танкерів і фінансового сектору. 45 доларів за барель краще, ніж 60 доларів, але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві», – зазначив він.

Президент також закликав до чіткішого рішення щодо переговорних кластерів, підкреслюючи, що Україна виконала всі умови для розширення ЄС і НАТО. Важливим він вважає і збільшення співпраці в галузі інфраструктури, особливо у транспортуванні, енергетиці та цифрових системах.

Зеленський додав, що для забезпечення безпеки регіону потрібно більше, ніж просто захист на даний момент — потрібні довгострокові гарантії, щоб це не повторилося в майбутньому.

«Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться», - вказав глава України.

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Володимир Зеленський

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