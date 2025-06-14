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Киев демонтировал почти 700 МАФов за год: вместо них обещают скверы, фото

18:05, 14 июня 2025
Демонтажные работы уже завершены в Оболонском и Печерском районах, в настоящее время работы продолжаются в Подольском и Святошинском.
Киев демонтировал почти 700 МАФов за год: вместо них обещают скверы, фото
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В течение последнего года в Киеве было демонтировано почти 700 временных сооружений и средств передвижной торговли, срок действия разрешительных документов которых истек.

Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время проверки демонтажных работ на перекрестке улиц Мирослава Поповича и Ореста Васкула в Святошинском районе, освобожденные локации постепенно превращают в зеленые зоны и современные общественные пространства.

«Киев продолжает реализовывать стратегию по очистке города от незаконных временных конструкций и создает современную и упорядоченную инфраструктуру. Соответствующее решение Киевсовет принял еще в июне 2024 года. Еще ранее проект этого решения обсуждался и прорабатывался с представителями общественности, которые имели возможность внести свои предложения», — отметил Пантелеев.

По его словам, демонтажные работы уже завершены в Оболонском и Печерском районах, в настоящее время работы продолжаются в Подольском и Святошинском.

На месте демонтированных МАФов создаются новые скверы и зоны отдыха.

«Например, возле станций метро «Шулявская» и «Героев Днепра» демонтировали МАФы, которые годами занимали пространство рядом с выходом со станции. Сейчас на этом месте обустроены скверы. На площади Тараса Шевченко, на углу улиц Полярной и Выгуровской, после демонтажа 15 МАФов также сделали зеленую зону с парклетами — уличной мебелью с элементами озеленения», — добавил он.

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Киев КГГА

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