Киев демонтировал почти 700 МАФов за год: вместо них обещают скверы, фото

Демонтажные работы уже завершены в Оболонском и Печерском районах, в настоящее время работы продолжаются в Подольском и Святошинском.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение последнего года в Киеве было демонтировано почти 700 временных сооружений и средств передвижной торговли, срок действия разрешительных документов которых истек.

Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время проверки демонтажных работ на перекрестке улиц Мирослава Поповича и Ореста Васкула в Святошинском районе, освобожденные локации постепенно превращают в зеленые зоны и современные общественные пространства.

«Киев продолжает реализовывать стратегию по очистке города от незаконных временных конструкций и создает современную и упорядоченную инфраструктуру. Соответствующее решение Киевсовет принял еще в июне 2024 года. Еще ранее проект этого решения обсуждался и прорабатывался с представителями общественности, которые имели возможность внести свои предложения», — отметил Пантелеев.

По его словам, демонтажные работы уже завершены в Оболонском и Печерском районах, в настоящее время работы продолжаются в Подольском и Святошинском.

На месте демонтированных МАФов создаются новые скверы и зоны отдыха.

«Например, возле станций метро «Шулявская» и «Героев Днепра» демонтировали МАФы, которые годами занимали пространство рядом с выходом со станции. Сейчас на этом месте обустроены скверы. На площади Тараса Шевченко, на углу улиц Полярной и Выгуровской, после демонтажа 15 МАФов также сделали зеленую зону с парклетами — уличной мебелью с элементами озеленения», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.