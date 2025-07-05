В Николаевской области разоблачили врача и посредника, которые за $3 тысячи обещали избежать службы в армии

Они организовали фиктивное стационарное лечение и изготовление медицинских документов для уклонения от военной службы.

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В Николаевской области разоблачили заведующего отделением больницы и посредника, которые за 3 тысячи долларов обещали избежать военной службы. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, врач пообещал местному жителю за 3 тыс. долларов организовать его пребывание на стационарном лечении в подконтрольном подозреваемому отделении больницы, а также оформить документы о наличии у него заболеваний, препятствующих прохождению военной службы.

Для передачи денег должностное лицо привлекло посредника — своего знакомого.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

По ходатайству прокуроров врачу избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест, посреднику — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 454 200 грн.

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