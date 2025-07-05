Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской области разоблачили чиновника, причастного к хищению почти 900 тысяч гривен на ремонте учебных заведений

20:42, 5 июля 2025
Бывший заместитель начальника управления капитального строительства фальсифицировал акты выполненных работ при реконструкции насосной станции, что способствовало хищению бюджетных средств.
В Николаевской области разоблачили чиновника, причастного к хищению почти 900 тысяч гривен на ремонте учебных заведений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему должностному лицу, которое способствовало завладению почти 900 тысяч гривен во время реконструкции насосной станции в учебных заведениях. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 53-летний мужчина, находясь на должности заместителя начальника управления капитального строительства Николаевской областной государственной администрации, во время реконструкции канализационной насосной станции, которая должна была обеспечивать учебное заведение и дошкольное учреждение в одном из населённых пунктов Казанковской громады, подделывал акты выполненных работ. Строительные работы длились с 2018 по 2021 годы.

Таким образом, фигурант способствовал другим лицам в незаконном завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 900 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 УК Украины «Виды соучастников», ч. 2 ст. 28 УК Украины «Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», ч. 3 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 1, ч. 2 ст. 366 УК Украины «Служебное подделывание».

Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Также полицейские устанавливают других лиц, причастных к указанному преступлению. Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Казанковского отдела Баштанской окружной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Николаев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нардепы сделали шаг к раскрытию налоговой данных с банковских счетов граждан – рекомендовали законопроект

Комитет Даниила Гетманцева рекомендовал законопроект о ведении Налоговой реестра банковских счетов и сейфов всех граждан.

Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы

МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Прожиточный минимум для судей останется «замороженным» – Кабмин одобрил бюджетную декларацию

Для расчета окладов судей останется все тот же «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн, а финансирование судов увеличивать не планируют – бюджетная декларация на 2026-2028 годы.

НАПК представит изменения в проверке деклараций, а Госфинмониторинг ожидает независимый обзор – Меморандум с МВФ

Кабмин также примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения, которые потребуют публикации информации о конечных бенефициарных владельцах компаний.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду