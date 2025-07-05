В Николаевской области разоблачили чиновника, причастного к хищению почти 900 тысяч гривен на ремонте учебных заведений

Бывший заместитель начальника управления капитального строительства фальсифицировал акты выполненных работ при реконструкции насосной станции, что способствовало хищению бюджетных средств.

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В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении бывшему должностному лицу, которое способствовало завладению почти 900 тысяч гривен во время реконструкции насосной станции в учебных заведениях. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 53-летний мужчина, находясь на должности заместителя начальника управления капитального строительства Николаевской областной государственной администрации, во время реконструкции канализационной насосной станции, которая должна была обеспечивать учебное заведение и дошкольное учреждение в одном из населённых пунктов Казанковской громады, подделывал акты выполненных работ. Строительные работы длились с 2018 по 2021 годы.

Таким образом, фигурант способствовал другим лицам в незаконном завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 900 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 УК Украины «Виды соучастников», ч. 2 ст. 28 УК Украины «Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», ч. 3 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 1, ч. 2 ст. 366 УК Украины «Служебное подделывание».

Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Также полицейские устанавливают других лиц, причастных к указанному преступлению. Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Казанковского отдела Баштанской окружной прокуратуры.

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