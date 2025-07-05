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На Миколаївщині викрили посадовця, причетного до розкрадання майже 900 тисяч гривень на ремонті навчальних закладів

20:42, 5 липня 2025
Колишній заступник начальника управління капітального будівництва фальсифікував акти виконаних робіт під час реконструкції насосної станції, що сприяло розкраданню бюджетних коштів.
На Миколаївщині викрили посадовця, причетного до розкрадання майже 900 тисяч гривень на ремонті навчальних закладів
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У Миколаївській області правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю, який сприяв у заволодінні майже 900 тисяч гривень під час реконструкції насосної станції у навчальних закладах. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 53-річний чоловік, перебуваючи на посаді заступника начальника управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, під час реконструкції каналізаційної насосної станції яка мала забезпечувати навчальний заклад та дошкільну установу в одному з населених пунктів Казанківської громади фальсифікував акти виконаних робіт. Будівельні роботи тривали з 2018 по 2021 роки.

Таким чином, фігурант сприяв іншим особам у незаконному заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 900 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 КК України «Види співучасників»,  ч. 2 ст. 28 КК України «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 1, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вказаного злочину. Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури.

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Миколаїв

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