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Китаєць проковтнув ложку під час відпустки, думав, що це був сон — лікарі виявили її у його тілі лише через пів року

21:40, 5 липня 2025
Чоловік випадково проковтнув ложку на п'яну голову в Таїланді, а небезпечну знахідку медики виявили лише після болей у животі.
Китаєць проковтнув ложку під час відпустки, думав, що це був сон — лікарі виявили її у його тілі лише через пів року
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У Китаї 29-річний чоловік на ім'я Ян дізнався, що пів року жив із металевою ложкою у шлунку, яку випадково проковтнув під час поїздки до Таїланду. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як розповів сам Ян, у січні під час відпочинку він перебрав із алкоголем і намагався викликати блювання, використовуючи кавову ложку у номері готелю. Проте предмет вислизнув із рук і, затягнутий горлом, опинився у шлунку. Чоловік перебрав з алкоголем, а коли прокинувся наступного ранку, подумав, що проковтнути ложку йому лише приснилося. Незначний дискомфорт у животі він пояснив наслідками блювання.

Повернувшись до Шанхая, Ян пів року жив звичним життям і навіть активно займався спортом. Лише у червні, відчувши біль у животі та підозрюючи, що проковтнув шматок пластику під час їжі, чоловік звернувся до лікарів.

Обстеження виявило шокуючу знахідку — 15-сантиметрову металеву ложку, що застрягла у дванадцятипалій кишці, першому відділі тонкого кишечника.

Медики пояснили, що ложка перебувала у небезпечному положенні — навіть незначний рух міг призвести до пробиття стінок кишківника, запалення чи сильної кровотечі.

Операція з видалення предмета тривала півтори години. Спершу спроба витягнути ложку спеціальними щипцями провалилася через слизьку поверхню металу. Згодом лікар застосував комбінацію двох інструментів — спочатку ложку затягнули назад у шлунок, а вже звідти обережно витягнули її назовні.

Після успішної операції Ян подякував лікарям і зазначив, що навіть не здогадувався про небезпеку, якій піддавався.

Це вже не перший подібний випадок у Китаї. Нещодавно стало відомо про 64-річного чоловіка, який 52 роки носив у собі зубну щітку довжиною 17 см, проковтнувши її у дитинстві й боячись зізнатися батькам.

«Ще одна безглузда річ, яку можна зробити напідпитку», — іронізують користувачі соцмереж.

«Неймовірно, що він звернувся до лікаря не через ложку, а через уявний пластик», — додають інші.

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Китай

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