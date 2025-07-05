Китаец проглотил ложку во время отпуска, думал, что это был сон — врачи обнаружили ее в его теле только полгода спустя

Мужчина случайно проглотил ложку на пьяную голову в Таиланде, а опасную находку медики обнаружили только после боли в животе.

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В Китае 29-летний мужчина по имени Ян узнал, что полгода жил с металлической ложкой в желудке, которую случайно проглотил во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как рассказал сам Ян, в январе во время отдыха он перебрал с алкоголем и попытался вызвать рвоту, используя кофейную ложку в номере отеля. Однако предмет выскользнул из рук и, затянутый горлом, оказался в желудке. Мужчина был сильно пьян, а когда проснулся утром, решил, что проглотить ложку ему лишь приснилось. Небольшой дискомфорт в животе он объяснил последствиями рвоты.

Вернувшись в Шанхай, Ян полгода вел обычный образ жизни и даже активно занимался спортом. Лишь в июне, почувствовав боль в животе и заподозрив, что проглотил кусок пластика во время еды, он обратился к врачам.

Обследование выявило шокирующую находку — 15-сантиметровую металлическую ложку, застрявшую в двенадцатиперстной кишке, первом отделе тонкого кишечника.

Медики объяснили, что ложка находилась в опасном положении — даже незначительное движение могло привести к пробитию стенок кишечника, воспалению или сильному внутреннему кровотечению.

Операция по удалению предмета длилась полтора часа. Сначала попытка достать ложку специальными щипцами провалилась из-за скользкой поверхности металла. Позже врач применил комбинацию двух инструментов — сначала ложку затянули обратно в желудок, а уже оттуда аккуратно извлекли наружу.

После успешной операции Ян поблагодарил врачей и отметил, что даже не подозревал об опасности, которой подвергался.

Это уже не первый подобный случай в Китае. Недавно стало известно о 64-летнем мужчине, который 52 года носил в себе зубную щетку длиной 17 см, проглотив ее в детстве и побоявшись признаться родителям.

«Еще одна глупость, которую можно совершить после выпивки», — иронизируют пользователи соцсетей.

«Удивительно, что он обратился к врачу не из-за ложки, а из-за предполагаемого пластика», — добавляют другие.

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