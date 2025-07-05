На Миколаївщині викрили лікаря і посередника, які за $3 тисячі обіцяли уникнути служби в армії

Вони організували фіктивне стаціонарне лікування та виготовлення медичних документів для ухилення від військової служби.

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На Миколаївщині викрили завідувача відділення лікарні та посередника, які за 3 тисячі доларів обіцяли уникнути військової служби. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар пообіцяв місцевому мешканцю за 3 тис доларів організувати його перебування на стаціонарному лікуванні у підконтрольному підозрюваному відділенні лікарні, а також за виготовлення документів щодо наявності в нього захворювань, які унеможливлюють проходження військової служби.

Для передачі коштів посадовець залучив посередника – свого знайомого.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

За клопотанням прокурорів лікарю обрано запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт, посереднику – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 454 200 грн.

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