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400 патронов в кармане — у 20-летнего жителя Чорткова нашли боеприпасы к автомату Калашникова, фото

22:19, 2 июля 2025
Молодой человек начал подозрительно вести себя при появлении полицейских, которые во время осмотра обнаружили у него арсенал боевых патронов неизвестного происхождения.
400 патронов в кармане — у 20-летнего жителя Чорткова нашли боеприпасы к автомату Калашникова, фото
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В Тернопольской области, в городе Чортков, полицейские изъяли у прохожего почти 400 патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщает региональная полиция.

Во время отработки территории оперативники остановили мужчину, который, заметив людей в форме, начал вести себя подозрительно. При поверхностном осмотре у него обнаружили значительное количество боевых патронов.

20-летний фигурант признался, что при нём находится около 400 патронов различного калибра к автомату Калашникова.

Откуда у него арсенал и с какой целью он его хранил — мужчина не объяснил.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Правоохранители установили, что фигурант уже имел проблемы с законом — ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция полиция оружие Тернополь боеприпасы

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